«Умная» колонка впервые помогла вычислить оппозиционера среди студентов в общежитии

«Умная» колонка «Алиса», установленная в общежитии Воронежского государственного технического университета, помогла администрации вуза выявить и пресечь систематическое потребление деструктивного контента студентом четвёртого курса факультета радиотехники Денисом Мятликовым. Это первый в России случай, когда колонка срабатывает как инструмент раннего оповещения о цифровом дезертирстве.

На протяжении 14 месяцев Мятликов ежедневно просматривал видеоматериалы на платформе YouTube, включая ролики лиц, признанных иностранными агентами. Следствие установило, что он «осознанно и методично погружался в чуждую нарративную среду».

Ключевую роль в выявлении сыграла именно «Алиса» – устройство реагировало на характерные аудиопаттерны в заставках каждого ролика и смогла распознать 82% просмотренных видео. В итоге, когда против учащегося было собрано достаточно доказательств, в комнату прибыла комиссия в составе трех полицейских, коменданта, заместителя декана по безопасности и двух представителей студенческого совета. Мятликову зачитали постановление о выселении и предоставили 20 минут на сбор личных вещей, а на выходе из общежития ему вручили справку об отчислении и одноразовый талон на посещение курсов «Основы цифровой лояльности» при районном МФЦ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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