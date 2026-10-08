Умерла 87-летняя испанка, чье выселение привело к падению правительства Педро Санчеса

В Испании скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, чье насильственное выселение из квартиры, за которую она не смогла платить после повышения арендной платы, вызвало массовые манифестации и привело к досрочным выборам.

Она прожила в мадридской квартире 70 лет. После того, как недвижимость была приобретена инвестиционным фондом, стоимость аренды была повышена в пять раз. Накопилась значительная задолженность, и суд принял решение о выселении. 23 сентября Пожилую женщину вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, где она и скончалась спустя две недели.

Союз арендаторов начал переговоры с новыми владельцами – инвестиционным фондом Urbagestion. Тот согласился снизить аренду с 2665 до 410 евро, что составляет 30% ее пенсии. «Несмотря на достижение исторического соглашения, которое позволило бы ей вернуться домой, решение пришло слишком поздно. Этого ужаса можно было бы избежать», – сообщил союз.

Пожилая женщина, дело которой вызвало огромный резонанс, стала символом жилищного кризиса и повышения цен на жилье. Десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя реформ. Премьер-министр Педро Санчес попытался добиться принятия законов, направленных на облегчение доступа к жилью, а когда парламент их отверг, объявил досрочные выборы.

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