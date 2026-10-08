 

Умерла 87-летняя испанка, чье выселение привело к падению правительства Педро Санчеса

08.10.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В Испании скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, чье насильственное выселение из квартиры, за которую она не смогла платить после повышения арендной платы, вызвало массовые манифестации и привело к досрочным выборам.

Она прожила в мадридской квартире 70 лет. После того, как недвижимость была приобретена инвестиционным фондом, стоимость аренды была повышена в пять раз. Накопилась значительная задолженность, и суд принял решение о выселении. 23 сентября Пожилую женщину вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, где она и скончалась спустя две недели.

Союз арендаторов начал переговоры с новыми владельцами – инвестиционным фондом Urbagestion. Тот согласился снизить аренду с 2665 до 410 евро, что составляет 30% ее пенсии. «Несмотря на достижение исторического соглашения, которое позволило бы ей вернуться домой, решение пришло слишком поздно. Этого ужаса можно было бы избежать», – сообщил союз.

Пожилая женщина, дело которой вызвало огромный резонанс, стала символом жилищного кризиса и повышения цен на жилье. Десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя реформ. Премьер-министр Педро Санчес попытался добиться принятия законов, направленных на облегчение доступа к жилью, а когда парламент их отверг, объявил досрочные выборы.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.10 / Памятные мероприятия в Берлине — Бранденбургские ворота окрасились в цвета флага Израиля

08.10 / «Все вывески заменить»: мэрию Рыбинска оштрафовали «за надругательство над русским языком»

08.10 / Защита от глаукомы: ученые выявили неожиданную связь между распространенными препаратами и зрением

08.10 / Николасу Мадуро и его жене могут предъявить в США новые обвинения в пытках американцев

08.10 / МВД России объявило в розыск поэта и публициста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле

08.10 / После пожара на заводе в Рязанской области произошел сбой в работе «Яндекса»

08.10 / Мамдани почтил память жертв 7 октября, пропалестинские активисты провели акции протеста

08.10 / Американца приговорили к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество со стримингом музыки, созданной ИИ

08.10 / Лидер демократов в Палате представителей призвал к изменению политики США на Ближнем Востоке

08.10 / Израильтянина-владельца киберкомпании в США обвинили в мошенничестве на миллионы долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике