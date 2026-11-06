Уменьшенный прототип автономного самолета Aviern совершил испытательный полет

Компания Aviern (Лос-Анджелес) разрабатывает беспилотный грузовой самолет А1000, рассчитанный на перевозку грузов весом 460 кг на дальность до 1600 км. Цена перевозки составит всего $1000 за рейс.

В конструкции самолета не предусмотрены кабина пилота и пассажирские кресла, что позволяет освободить больше места для груза. По словам представителей компании, лайнер сможет самостоятельно выруливать на ВПП, взлетать, лететь по заданному маршруту и приземляться.

В компании уже разработаны планер, автопилот, система оценки обстановки, система автономного полета AviernOS и ПО для наземного управления. По мнению основателя компании Aviern Арвина Сингха, в США тысячи небольших аэропортов почти не используются для грузовых перевозок, поскольку грузовые самолеты используют в основном аэропорты, сертифицированные для обслуживания авиакомпаний. Заполнят этот пробел как раз самолеты типа A1000.

Серийный самолет Aviern A600 со взлетным весом 600 кг будет перевозить до 270 кг груза на дальность около 1000 км. Также предполагается использовать его для перевозки военных грузов в места, потенциально опасные для экипажа.

Полностью автономный полет беспилотного грузового самолета запланирован на первый квартал 2027 года. Коммерческое использование аппаратов будет зависеть от разрешения регулирующих органов.