Украинские представители сообщают о замедлении Starlink — «США помогают России в войне»

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что в ночь на 14 октября принадлежащая Илону Маску компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

«Ограничение начинает действовать при скорости свыше 100 миль (160 километров) в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что эта мера не может быть совпадением и связана с текущей политической ситуацией», – написал он.

Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что скорее всего, это было сделано по запросу администрации Дональда Трампа.

Еще один официальный представитель Украины, разговаривая на условиях анонимности, напомнил и о том, что США не предупредили о последнем российском ударе по объектам энергетической инфраструктуры. «А теперь еще и Starlink. США помогают РФ в войне», – заявил он.

Напомним, что Илон Маск, как и Дональд Трамп, подверг резкой критике украинские удары по российским НПЗ. Он поддержал заявление президента США о том, что Украине нужен новый лидер, готовый к диалогу с Россией.

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