Украина и ФБР разоблачили международную хакерскую сеть — четыре ареста, выкупы на $40 млн

Офис генерального прокурора Украины совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР) провел операцию против международной хакерской группировки, участники которой атаковали компании в разных странах и требовали выкуп за восстановление доступа к компьютерным системам. Четверо предполагаемых организаторов преступной деятельности арестованы.

Как пишет Офис генерального прокурора Украины, в преступную организацию входили не менее 27 человек из нескольких стран, в том числе Украины, РФ и Казахстана. Связанная с ней международная сеть насчитывала более 60 участников, действовавших в восьми юрисдикциях. Среди них были бывшие участники известной хакерской группировки Conti.

По данным следствия, установлены не менее 28 компаний, которые выплатили вымогателям в общей сложности более 40,5 миллионов долларов. Окончательный размер причиненного ущерба еще устанавливается.

Объектами кибератак становились предприятия нефтегазовой и фармацевтической промышленности, логистические компании, финансовые учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Злоумышленники представлялись ИТ-специалистами, получали учетные данные сотрудников компаний и убеждали их устанавливать программы удаленного доступа. После проникновения в корпоративные сети они похищали конфиденциальную информацию, шифровали файлы и блокировали работу компьютерных систем.

За восстановление доступа преступники требовали выкуп в криптовалюте, угрожая в противном случае опубликовать похищенные данные.

В рамках совместной операции украинские правоохранительные органы при участии американских коллег провели 66 одновременных обысков в Киеве и 11 областях Украины. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, около 370 тысяч долларов наличными и 20 тысяч евро.

Четверым ключевым участникам группировки предъявлены подозрения в создании преступной организации и несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных систем. Все четверо взяты под стражу. По украинскому законодательству им грозит до 15 лет лишения свободы.