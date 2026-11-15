Учёные выяснили, что в мавзолее лежит тело Ивана Ильина

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15.11.2026, 13:18, Разное
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Группа исследователей заявила, что в мавзолее на Красной площади находится тело философа Ивана Ильина, а не Владимира Ленина. По их версии, подмена произошла в 1996 году, когда останки Ленина окончательно разрушились и не подлежали восстановлению. Тогда, чтобы не вызвать волнений, решили заменить тело, а доступ граждан в мавзолей с тех пор ограничивают под предлогом ремонта или реставрации.

Учёные утверждают, что провели анализ архивных документов и сопоставили их с косвенными данными: характером работ в мавзолее, закупками реставрационных материалов и графиком закрытия доступа. В пользу версии, по их мнению, говорит и то, что в последние десятилетия мавзолей закрывался чаще, чем того требует состояние тела, а официальные объяснения каждый раз были «слишком общими».

«Мы хотим  докопаться до истины, – заявил руководитель исследования, доктор химических наук Андрей Панов. – Если в мавзолее лежит Ильин, это многое объясняет. Например, почему экскурсии стали короче, а комментарии гидов – более философскими. И почему на некоторые вопросы посетителей сотрудники отвечают цитатами из «О сопротивлении злу силой», а не из «Развития капитализма в России». Мы проверили всё, что могли: архивы, счета, графики. Подмена произошла тихо, без объявления. И это логично: кому нужен скандал?»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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