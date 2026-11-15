Учёные выступили с предупреждением после странной находки в датских захоронениях

В средневековых монастырях Дании археологи обнаружили человеческие скелеты, возраст которых противоречит истории самих зданий. Некоторые останки, судя по результатам радиоуглеродного анализа, оказались на десятки и даже сотни лет старше монастырей, на территории которых их похоронили. Исследователи выяснили, что причиной столь странного несоответствия могла стать обычная рыба, которую люди ели при жизни.

Учёные из Университета Южной Дании и Центра изотопных исследований изучили останки 27 человек, найденных при раскопках средневековых монастырей. В шести случаях радиоуглеродный анализ показал возраст, который плохо согласовывался с историческими данными.

Например, скелет из города Свенборг датировали периодом между 1100 и 1155 годами, хотя монастырь, возле которого его обнаружили, построили только в 1236 году. Ещё более необычный результат получили в Виборге: один из скелетов оказался не моложе 976 года, то есть значительно старше монастыря, на территории которого находилось захоронение.

Чтобы понять причину расхождений, необходимо разобраться в принципе радиоуглеродного датирования. Этот метод основан на измерении содержания радиоактивного углерода-14, который образуется в атмосфере под действием космического излучения. Растения поглощают его вместе с углекислым газом, а животные и люди получают с пищей. Пока организм жив, углерод постоянно обновляется. После смерти его поступление прекращается, а уже накопленный углерод-14 постепенно распадается. Измеряя оставшееся количество, учёные могут оценить возраст останков.

Однако у метода есть особенность, способная существенно исказить результаты. В водоёмах соотношение изотопов углерода может заметно отличаться от атмосферного. Причина заключается в поступлении древнего углерода из горных пород и глубинных вод. Например, в речной воде содержание углерода-14 иногда оказывается примерно на 15% ниже, чем в атмосфере.

Рыбы усваивают этот углерод, а затем он попадает в организм человека, который их ест. В результате его кости ещё при жизни могут содержать меньше углерода-14, чем кости человека, питавшегося преимущественно наземными продуктами. При обычном радиоуглеродном анализе такие останки будут выглядеть значительно старше своего настоящего возраста.

Это явление называют резервуарным эффектом. По словам археометриста Кааре Лунда Расмуссена, в исключительных случаях рыба из Рейна может казаться на 1300 лет старше наземного животного, жившего одновременно с ней.

При этом величина ошибки непостоянна. Особенно сильно она меняется в пресноводных экосистемах, где может составлять от нуля до тысячи лет. Поэтому просто вычесть определённое количество лет из результата датирования невозможно.

Для средневековой Европы эта проблема особенно актуальна из-за пищевых традиций. Во время Великого поста христианам ограничивали употребление мяса, однако пресноводная рыба допускалась в пищу. В отличие от мяса теплокровных животных и морской рыбы, её считали «холодной» или «нейтральной» пищей. В некоторых христианских сообществах пресноводная рыба даже считалась престижным продуктом.

Таким образом, рацион обитателей средневековых монастырей вполне мог содержать достаточно рыбы, чтобы повлиять на результаты датирования их останков.

Исследователи нашли и дополнительное подтверждение этой гипотезы. Они измерили содержание азота-15 — изотопа, повышенные концентрации которого характерны для водных пищевых цепей. Во всех исследованных образцах его уровень оказался повышенным, что согласуется с предположением о значительной доле водных продуктов в рационе.

Проблема, вероятно, не ограничивается датскими монастырями. Авторы приводят пример археологического памятника каменного века на Балканах, где были обнаружены человеческие останки со стрелами из костей животных. Казалось бы, человеческие кости и костяные наконечники должны иметь примерно одинаковый возраст. Однако радиоуглеродный анализ показал, что человеческие останки могут быть на 500 лет старше стрел.

Одно из возможных объяснений заключается в различиях питания. Люди могли регулярно употреблять рыбу, тогда как животные, из костей которых изготовили наконечники, получали углерод преимущественно из наземных источников.

Авторы работы, опубликованной в журнале npj Heritage Science, предупреждают, что подобные искажения необходимо учитывать при исследовании древних захоронений. Особенно это касается останков людей, в рационе которых могла присутствовать пресноводная рыба.

Для выявления потенциальной ошибки учёные рекомендуют измерять содержание азота-15 в костях. Если его концентрация повышена, можно использовать специальные расчётные модели, позволяющие учесть резервуарный эффект и уточнить датировку.

Таким образом, даже вполне надёжный метод определения возраста способен давать существенные ошибки, если не учитывать особенности питания древних людей. Иногда для правильного понимания археологической находки важно знать не только то, где человек был похоронен, но и то, что он ел при жизни.