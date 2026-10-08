Ученые выяснили, опасен ли калий из диеты DASH для пациентов, принимающих препараты от давления

У людей, принимающих препараты для снижения давления, может возникать риск опасного повышения калия в крови. Однако новое исследование показывает: диета DASH с высоким содержанием калия не приводит к таким последствиям. Результаты представлены на Научных сессиях по гипертонии Американской кардиологической ассоциации 2026 года, которая проходит сейчас в Арлингтоне.

Почему это важно

Высокий уровень калия в крови, или гиперкалиемия, может вызывать нарушения сердечного ритма. Люди с хронической болезнью почек подвержены этому риску особенно сильно. Некоторые препараты для лечения диабета второго типа, сердечной недостаточности и высокого давления тоже способствуют накоплению калия, если почки не успевают его выводить. К таким лекарствам относятся ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, калийсберегающие диуретики и бета-блокаторы. Нестероидные противовоспалительные средства также могут влиять на уровень калия.

Что такое диета DASH

Диета DASH хорошо зарекомендовала себя как способ контроля артериального давления. Она делает акцент на полезных источниках пищи: фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, орехах и низкожирных молочных продуктах. Красное мясо, соль, добавленный сахар и сладкие напитки ограничиваются. Этот рацион соответствует рекомендациям Американской кардиологической ассоциации по улучшению сердечно-сосудистого здоровья.

Как проводили исследование

Ученые изучали четыре класса препаратов: ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, калийсберегающие диуретики и бета-блокаторы. Также учитывали прием нестероидных противовоспалительных средств. В исследованиях участвовали люди с разной степенью функции почек, и важно было понять, как изменения уровня калия проявятся у тех, у кого почки работают не идеально.

Что показали результаты

В начале исследования средний уровень калия в сыворотке был нормальным: 4,16 ммоль/л в группе, получавшей продукты DASH, и 4,18 ммоль/л в группе, покупавшей продукты самостоятельно.

Анализ показал: употребление большего количества богатых калием продуктов в рамках диеты DASH не приводит к повышению уровня калия до опасных значений у людей, принимающих ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, калийсберегающие диуретики, бета-блокаторы или нестероидные противовоспалительные средства.

Среди группы, получавшей продукты по программе доставки DASH, уровень калия в сыворотке не различался между подгруппами, принимавшими разные классы препаратов. Значимого повышения калия не наблюдалось ни у тех, кто получал продуктовое вмешательство, ни у тех, кто был в группе с денежной стипендией.

Мнение независимого эксперта

Эксперт Американской кардиологической ассоциации, не участвовавший в исследовании, отметил: оригинальное исследование GoFresh успешно улучшило артериальное давление при соблюдении диеты DASH. Последующий анализ важен, потому что подтверждает отсутствие значимого повышения калия даже у пациентов на лекарствах, которые могут способствовать его накоплению. Контроль уровня калия критичен, поскольку он напрямую влияет на работу сердца.

Ограничения

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