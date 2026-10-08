Ученые выяснили, какая повседневная привычка влияет на расстройство пищевого поведения у подростков

Новое исследование почти 9000 подростков показывает: владение устройством в этом возрасте связано с более высокой вероятностью появления симптомов расстройства пищевого поведения. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, участвовавшие в новой работе, отмечают: почти 70 процентов двенадцатилетних детей в США уже имеют личный смартфон. Какая связь между этим фактом и развитием РПП?

Что именно обнаружили

У двенадцатилетних пользователей смартфонов риск сообщить о любых симптомах расстройства пищевого поведения оказался на 36 процентов выше, чем у сверстников без устройства. Распространенность симптомов переедания в этой группе была на 61 процент выше.

К 14 годам почти четверть детей, у которых смартфон появился в 12 лет, сообщили хотя бы об одном таком симптоме. По сравнению с теми, у кого устройства не было, они на 103 процента чаще связывали самооценку с весом. Риск сообщить о симптомах расстройства пищевого поведения к 14 годам у них был на 49 процентов выше.

Некоторые связи сохранялись и спустя два года после начала наблюдения.

Почему это может происходить

Исследование не доказывает, что смартфоны вызывают расстройства пищевого поведения. Но оно подтверждает растущие данные о том, что ранний и неконтролируемый доступ к цифровой среде может усиливать неудовлетворенность телом в период полового созревания.

Ранний подростковый возраст — это время, когда саморегуляция еще формируется, а чувствительность к социальной оценке повышена. Одновременно с этим происходит половое созревание, которое само по себе является периодом повышенного риска расстройств пищевого поведения. Личный смартфон в этот момент может увеличивать неконтролируемое воздействие социальных сетей и идеализированного контента о теле.

Исследования показывают, что каждый дополнительный час перед экраном и в социальных сетях связан с повышением вероятности поведения, направленного на предотвращение набора веса, и симптомов переедания. Контент, пропагандирующий «фитнес-вдохновение», может усугублять неудовлетворенность телом и приучать к нездоровым пищевым привычкам.

Что важно понимать

Тот факт, что подросток сообщает о симптоме, не означает, что у него есть клинический диагноз. В анализе измерялись только самоотчеты, а не подтвержденные случаи. Расстройство пищевого поведения в DSM-5 определяется как устойчивое нарушение пищевого поведения, которое значительно ухудшает физическое здоровье или психосоциальное функционирование.

Среди молодых людей такие расстройства распространены: к ранней взрослости они затрагивают от 5,5 до 18 процентов молодых женщин и до 2,4 процента молодых мужчин. Недавний рост заболеваемости в основном наблюдается среди женщин 15–19 лет.

Что это значит для родителей

Авторы считают, что задержка доступа к смартфонам может быть разумной мерой. Клиницисты, в свою очередь, могут учитывать владение устройством и использование социальных сетей при оценке риска расстройств пищевого поведения у подростков.

При этом использование цифровых устройств не обязательно вредно. Некоторые исследования показывают, что оно может даже приносить пользу психическому здоровью части подростков, например снижать уровень депрессии у тех, кто чаще переписывается. То, как подростки используют устройства, может иметь большее значение, чем то, сколько времени они проводят на них.

Цифровой мир не исчезнет. Поэтому важно понимать, в каком возрасте безопасно давать ребенку смартфон и как регулировать его использование. Подобные исследования приближают к пониманию рисков и помогают защитить следующее поколение.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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