Ученые рассказали, какие упражнения помогают при ревматоидном артрите

Наиболее полезные виды физических упражнений для людей с ревматоидным артритом высчитали специалисты из России и Китая. Научный коллектив проанализировал 44 клинических исследования с участием 3 132 человек и оценил, как аэробные, силовые, комбинированные (аэробные и силовые) и традиционные китайские упражнения, а также йога связаны с активностью заболевания, болью, физическими возможностями и кардиореспираторной выносливостью. Результаты моделирования опубликованы в журнале Seminars in Arthritis and Rheumatism.

Польза от упражнений определяется не только их видом, но и объемом нагрузки и целью занятий, объясняют исследователи. Так, моделирование показало, что аэробные занятия, прежде всего, связаны с улучшением выносливости, силовые — с уменьшением боли и функциональных ограничений. К примеру, наибольшая выносливость при аэробных упражнениях формируется при 750 МЕТ-минут в неделю, а боль уменьшается при силовых тренировках продолжительностью около 820 МЕТ-минут в неделю. Для традиционных китайских упражнений наиболее выраженное снижение активности заболевания модель показала примерно при 500 МЕТ-минутах в неделю.

«МЕТ-минуты — показатель, который учитывает и продолжительность, и интенсивность физической активности. Например, 750 МЕТ-минут в неделю — это расчетный ориентир для аэробных упражнений, связанный с улучшением кардиореспираторной выносливости, а не универсальная рекомендация для всех пациентов. Он примерно соответствуют 190 минутам нагрузки умеренной интенсивности (4 МЕТ), то есть около 38 минут пять раз в неделю. При интенсивности 5 МЕТ это будет уже 150 минут», — объясняет инженер-исследователь лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития, аспирант кафедры иммунохимии УрФУ Нинкун Сяо.

Ревматоидный артрит нередко сопровождается уменьшением мышечной массы, ухудшением качества мышц и ограничениями в повседневной жизни, поэтому физические упражнения — часть комплексного лечения, добавляют исследователи. Во-первых, силовые тренировки полезны для сохранения мышц и поддержки суставов, а также для повышения физической активности, выносливости. Во-вторых, во время физической нагрузки мышцы выделяют вещества, которые могут участвовать в регуляции воспаления. Например, при ходьбе, беге или силовых упражнениях мышцы выделяют сигнальные молекулы — миокины, в том числе интерлейкин-6. Эти молекулы участвуют в регуляции воспалительных реакций. Регулярные занятия также влияют на работу иммунных клеток, а силовые и комбинированные упражнения помогают поддерживать мышцы и обмен веществ.

«Наши расчеты могут быть полезны при подборе упражнений в составе комплексного лечения. Но при составлении программы необходимо учитывать состояние суставов, сопутствующие заболевания, переносимость нагрузки и безопасность. Решение следует принимать вместе с лечащим врачом, а не пытаться во что бы то ни стало достичь определенного числа минут в неделю, — предупреждает Нинкун Сяо. — При этом не обязательно заниматься много и энергично. Наш анализ показал, что увеличение нагрузки не всегда сопровождается дополнительной пользой: в некоторых случаях эффект выходит на плато. Найденные значения — это расчетные ориентиры, а не универсальная норма для каждого пациента. Подбирать упражнения и нагрузку нужно индивидуально».

Справочно: ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспалительный процесс в организме и обычно проявляется в виде боли в суставах (кистей, запястий, стоп, лодыжек, коленей, плеч и локтей). Может затруднять движение и выполнение повседневных задач.

По данным ВОЗ за 2019 год, ревматоидным артритом страдали 18 млн человек в мире. Порядка 70 % из них — женщины, а 55 % — люди старше 55 лет.

Точные причины развития ревматоидного артрита не установлены. К факторам риска относят курение, ожирение и воздействие загрязненного воздуха. В случае своевременной постановки диагноза и лечения симптомы заболевания и его прогрессирование можно контролировать. При тяжелых поражениях суставов для восстановления их подвижности или уменьшения боли применяются хирургические вмешательства, в том числе протезирование.

Фото: пресс-служба УрФУ