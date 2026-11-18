Ученые РАН нашли способ очистки воды и воздуха от опасных веществ

Современные производства делают жизнь человека более комфортной. Различные полимеры и красители уже не одно десятилетие применяются в быту, передовые лекарственные препараты помогают купировать заболевания, от которых раньше умирали, однако на любой промышленной площадке не обходится без отходов. Они ядовиты, обладают раздражающим и общетоксическим действием и способны проникать в организм при дыхании и через кожу. Именно поэтому научные сотрудники работают над созданием соединений, которые можно использовать для обнаружения различных веществ в сточных водах и паров на крупных предприятиях.

В Институте химии растворов им. Г.А. Крестова РАН исследовали, как пленки на основе цинкового комплекса тетрафенилпорфирина реагируют на амины.

Научный сотрудник лаборатории «Координационная химия макроциклических соединений» Константин Никитин рассказал, что плавающие слои цинкового комплекса тетрафенилпорфирина формировали на границе раздела воздух/вода, варьируя объем нанесенного раствора. Оказалось, что чем больше раствора — тем сильнее молекулы агрегируют, то есть уплотняются и образуют более крупные скопления. Слой уплотняется нелинейно, его сжимаемость падает, а необратимая деформация возрастает. А вот при малых концентрациях, напротив, достигается оптимальная самоорганизация с самыми прочными межмолекулярными связями.

Из плавающего слоя методом Ленгмюра-Шеффера получили тонкие пленки. В них молекулы тетрафенилпорфирина образует агрегаты — это подтвердили атомно-силовая и электронная микроскопия вместе с ультрафиолетово-видимой спектроскопией. Пленки детектируют, то есть позволяют обнаружить опасные вещества: аммиак и пиридин в парах, а также имидазол в водных растворах.

Самым интересным стало то, что кинетика отклика на имидазол оказалась немонотонной: скорость взаимодействия зависит от концентрации нелинейно из-за ассоциации самого аналита и смены лимитирующей стадии. Иными словами, при малых дозах имидазола все идет легко, а при больших дозах вступают в дело побочные процессы (агрегация), которые «перекрывают» основную реакцию -отсюда и пик, а потом спад скорости, – уточняет Константин Никитин.

Анализ литературы показал, что систематически имидазол в водном растворе с такими пленками раньше не изучали. Рассматривали в основном пиридин в газовой фазе или взаимодействие порфиринов с имидазолом в органических растворителях. Это важно, потому что имидазол — биологически значимая молекула, его фрагмент входит в состав гистидина в белках, а амины в целом — маркеры загрязнения среды. Пленки показывают большой потенциал как основа для химических сенсоров — аминов.

Результаты опубликованы в журнале Dyes and Pigments.

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках государственного задания.

Фото: Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН

Источник: Минобрнауки России