 

У побережья Сочи горит танкер с нефтью, черные клубы дыма видны из любой точки города

06.10.2026, 20:30, Разное
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В Черном море у побережья Сочи вечером 6 октября загорелся нефтяной танкер. Густой черный дым виден из любой точки города.

Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин подтвердил возгорание танкера и сообщил о временном закрытии пляжей. По его словам, совместно с Росгидрометом организован постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Жителей и туристов попросили по возможности не находиться длительное время на улице и держать окна закрытыми.

По словам местных жителей, огонь охватил не только само судно, но и поверхность воды вокруг него, что может указывать на утечку нефти.

По данным сервиса VesselFinder, которые приводит российский телеканал «Кубань 24», в районе пожара находился танкер Aframax Rio под флагом Либерии. Официально название судна пока не подтверждено.

Очевидцы утверждают, что перед началом пожара в районе Сочи не было слышно взрывов. Украинские и российские СМИ высказывают предположения, что танкер был атакован безэкипажным катером или беспилотником-камикадзе.


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