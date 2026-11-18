У берегов Японии из-за извержения подводного вулкана появился новый участок суши

Вблизи японского острова Иводзима в Тихом океане в результате извержения подводного вулкана образовался новый участок суши площадью около 0,5 кв. км. Он уже соединился с островом, увеличив его территорию. Об этом пишет японская газета Yomiuri Shimbun, публикацию которой приводит Livedoor News.

Извержение началось 27 октября примерно в 700 метрах от южного побережья Иводзимы, входящей в архипелаг Огасавара. Во время обследования острова с воздуха 13 ноября специалисты береговой охраны установили, что новая территория соединилась с южным побережьем острова.

Подводные извержения в этом районе происходят периодически. В октябре 2023 года здесь уже появлялся небольшой остров, однако позднее он практически полностью исчез под воздействием морских волн. Специалисты не исключают, что новая территория также может постепенно разрушиться, когда прекратится вулканическая активность.

Иводзима расположена примерно в 1200 километрах к югу от Токио. На острове размещены объекты японских Сил самообороны. Постоянного гражданского населения здесь нет.

Извержение уже повлияло на проведение памятных мероприятий: министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии перенесло запланированную на 18-19 ноября поездку родственников японских военнослужащих, погибших на Иводзиме во время Второй мировой войны. Решение принято из соображений безопасности. Об этом говорится в сообщении министерства.