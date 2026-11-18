Тревожные сигналы: как отличить обычную мигрень от симптомов опухоли мозга

Симптомы развития опухолей мозга зависят от расположения опухоли и скорости ее роста. Насторожить должны новые или необычные головные боли, особенно если они становятся постоянными, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, доцент, врач-нейроонколог Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) им. Н.П. Напалкова, профессор кафедры онкологии Марина Мацко.

«Некоторые новообразования могут долго не вызывать заметных проявлений и обнаруживаются случайно. Насторожить должны новые или необычные головные боли, особенно если они становятся постоянными, отличаются от привычных, плохо снимаются обычными обезболивающими и сопровождаются тошнотой или рвотой», — заметила доктор.

Также, по ее словам, возможны кратковременные головные боли, снижение внимания, нарушение равновесия и походки, изменение чувствительности или движений.

«Например, опухоли в затылочной области могут сопровождаться выпадением полей зрения или фотопсиями, опухоли в мозжечке — нарушением координации и тошнотой, а расположенные в определенных участках лобной и теменной долей — двигательными или чувствительными нарушениями. Эпилептический приступ, который возник впервые, — повод для срочного медицинского обследования», — объяснила Мацко.

На ранних стадиях опухоль может маскироваться под другие диагнозы. Поэтому для его уточнения нередко требуется комплексное обследование и консультации более узкопрофильных специалистов, в некоторых регионах это порой может быть затруднительно.

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