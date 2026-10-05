Трещины на черепах возрастом 5000 лет: чем порой заканчивалась служба при дворе первых фараонов

Британский археолог Флиндерс Петри еще в 1920-х годах столкнулся с неожиданной загадкой. Раскапывая некрополь Умм-эль-Кааб в Абидосе, ученый обнаружил вокруг усыпальниц первых египетских царей сотни простых могил. Схема захоронений — аккуратные ряды, спешно замурованные камеры — наводила на мысль, что этих людей похоронили одновременно. Петри предположил: придворных умертвили после кончины правителя, чтобы те продолжили служить ему в загробном мире. Однако доказательств насильственной смерти он не нашел, и теория почти на столетие осталась без подтверждения.

Что удалось обнаружить спустя век

Спустя сто лет антрополог из Университета Пардью Розалин Кэмпбэлл вернулась к материалам Петри. Часть черепов, которые он вывез в Англию, сохранилась в коллекции Дакворта при Кембриджском университете. Исследовательница изучила 46 черепов взрослых людей, погребенных рядом с усыпальницами трех правителей Первой династии: фараонов Джера и Джета, а также царицы Мернейт.

Результат оказался красноречивым. На 18 черепах из 46 — то есть в 39 процентах случаев — сохранились линейные переломы. Эти травмы возникли в момент смерти или незадолго до нее. Петри, вероятно, видел эти повреждения, но принял их за естественные посмертные изменения, поскольку тогдашние методы не позволяли отличить прижизненный перелом от поздней деформации.

Характер травм и орудие

Линейные переломы свода черепа обычно возникают от удара широким плоским предметом. Это не булава, которую египетские художники изображали в руках фараонов, поражающих врагов: булава оставляет вдавленные переломы. Ученые предполагают, что орудием могли служить предметы из дерева или рога. На нескольких черепах видны и следы режущих ударов, включая рубленую рану в области глаза.

Такие травмы, по оценке исследовательницы, вели к быстрой потере сознания, внутреннему кровотечению и скорой смерти.

Кем были эти люди при жизни

Надгробные таблички, найденные Петри, сохранили имена и титулы некоторых погребенных. Это были чиновники низшего и среднего звена, ремесленники, носители печатей, надзиратели и придворные дамы. Их могилы представляли собой простые камеры, выстроенные в длинные ряды. У некоторых был гроб, почти у всех — скромный набор предметов: керамические сосуды, медные орудия, кремневые наконечники, небольшие изделия из слоновой кости.

Масштаб практики и ее закат

Первая династия правила примерно с 3078 по 2900 год до нашей эры. Число сопутствующих захоронений при первых царях исчислялось сотнями. Однако уже к концу династии количество таких могил резко сократилось, а ко Второй династии практика исчезла вовсе. На смену реальным людям пришли статуэтки — их клали в гробницы, чтобы они служили фараону в ином мире.

Была ли это жертва по принуждению

Кэмпбэлл не исключает, что часть придворных могла отправиться на смерть добровольно, надеясь на вечную жизнь рядом с правителем. Другие, вероятно, были выбраны или принуждены. Египтолог из Американского университета в Каире Салима Икрам отмечает: практика была недолговечной, и некоторые слуги могли воспринимать ее как честь, тогда как другие испытывали ужас и пытались избежать печальной участи.

Что остается неясным

Исследование не может утверждать, что все погребенные были умерщвлены. Некоторые черепа не несут следов травм, но это не исключает других способов убийства, не оставляющих отметин на костях, — например, удушения. Кроме того, судьба большинства останков, которые Петри вернул в землю, остается неизвестной. Кэмпбэлл признается, что при наличии ресурсов хотела бы найти и изучить полные скелеты, чтобы получить более полную картину.

Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Environmental Archaeology.

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