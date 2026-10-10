 

Трамп заявил, что не участвовал в решении транслировать казнь террориста Нидаля Хасана

10.10.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о прямой трансляции казни бывшего майора армии США Нидаля Малика Хасана, устроившего массовое убийство на базе Форт-Худ в 2009 году, принималось без его участия.

«Они хотят сделать это, чтобы это послужило примером. Я не участвовал в этом решении, но я понимаю это решение», – заявил Трамп в интервью CNY Central.

При этом Трамп подтвердил, что поддерживает саму казнь Хасана.

Как сообщалось ранее, президент одобрил рекомендацию министра обороны Пита Хегсета привести смертный приговор в исполнение расстрельной командой. Казнь назначена на 3 декабря в Форт-Худе, на той же базе, где Хасан в ноябре 2009 года убил 13 человек и ранил еще 32.

Позднее Пентагон сообщил, что казнь будет транслироваться в прямом эфире. Если она состоится, это станет первой военной казнью в США с 1961 года и первой публичной казнью в стране почти за столетие. Решение о трансляции уже вызвало критику представителей обеих партий и части выживших после нападения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.10 / Лайнер «Владимир Жириновский» вышел на второй этап ходовых испытаний

10.10 / Зеленский — «Закупки США российского дизеля – инвестиция в войну»

10.10 / Новым пресс-секретарем Белого дома стала Кэти Закария

10.10 / Ночные удары армии РФ по Украине — в Запорожье есть жертвы, реактивный «Шахед» долетел до Львова

10.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1690-й день войны

10.10 / Самолет JetSMART, летевший из Сантьяго в Перу, подал сигнал бедствия у побережья Чили

10.10 / Трамп назвал решение Нобелевского комитета «позором» и заявил, что заслужил восемь премий мира

10.10 / Ураган «Исаиас» обрушился на побережье США, Мексика готовится к удару «Саймона»

10.10 / В Калифорнии расследуют действия компании Mazal Group после жалобы клиента с инвалидностью

09.10 / В УрФУ разработали титановый сплав, продлевающий срок эксплуатации авиадвигателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике