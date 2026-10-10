Трамп заявил, что не участвовал в решении транслировать казнь террориста Нидаля Хасана

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о прямой трансляции казни бывшего майора армии США Нидаля Малика Хасана, устроившего массовое убийство на базе Форт-Худ в 2009 году, принималось без его участия.

«Они хотят сделать это, чтобы это послужило примером. Я не участвовал в этом решении, но я понимаю это решение», – заявил Трамп в интервью CNY Central.

При этом Трамп подтвердил, что поддерживает саму казнь Хасана.

Как сообщалось ранее, президент одобрил рекомендацию министра обороны Пита Хегсета привести смертный приговор в исполнение расстрельной командой. Казнь назначена на 3 декабря в Форт-Худе, на той же базе, где Хасан в ноябре 2009 года убил 13 человек и ранил еще 32.

Позднее Пентагон сообщил, что казнь будет транслироваться в прямом эфире. Если она состоится, это станет первой военной казнью в США с 1961 года и первой публичной казнью в стране почти за столетие. Решение о трансляции уже вызвало критику представителей обеих партий и части выживших после нападения.

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