 

Трамп — виновники нападения на Израиль 7 октября «платят очень высокую цену»

07.10.2026, 21:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, 7 октября, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

«Я поговорил с Биби Нетаниягу и пожелал всего хорошего ему и народу Израиля. Это был ужасный день, ужасная трагедия, просто ужасная», – заявил Трамп журналистам в связи с третьей годовщиной нападения 7 октября.

Американский президент добавил, что виновные в нападении «платят очень высокую цену».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.10 / Посол Ирана вызван в МИД Франции, ему выразили протест из-за провокаций и инсинуаций

07.10 / Протесты перекинулись на Бельгию, премьер-министр Франции призвал к диалогу

07.10 / Беглов предложил открыть в Петербурге тактильные зоопарки с чиновниками

07.10 / Возле офиса еврейской организации в Лондоне задержаны пять демонстрантов, призывавших к «интифаде»

07.10 / Власти ФРГ запретили публиковать информацию о рейтингах политических партий, чтобы не провоцировать панику

07.10 / Мэр Нью-Йорка Мамдани в годовщину 7 октября обвинил Израиль в «геноциде» и «апартеиде»

07.10 / Швейцарские ножи Victorinox получат дополнение, которого им не хватало больше 130 лет

07.10 / Виктор Пелевин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

07.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1687-й день войны

07.10 / Парящие колонки Chimera дадут совершенно новые ощущения от привычных игр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике