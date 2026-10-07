Трамп — виновники нападения на Израиль 7 октября «платят очень высокую цену»

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, 7 октября, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

«Я поговорил с Биби Нетаниягу и пожелал всего хорошего ему и народу Израиля. Это был ужасный день, ужасная трагедия, просто ужасная», – заявил Трамп журналистам в связи с третьей годовщиной нападения 7 октября.

Американский президент добавил, что виновные в нападении «платят очень высокую цену».

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