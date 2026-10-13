 

Трамп — «США продолжают делиться разведданными с Украиной»

13.10.2026, 20:15, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил 13 октября, что американцы продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной, и что Вашингтон совместно с Киевом и Москвой работают над урегулированием конфликта.

«Мы помогаем им, делимся разведданными. Мы хотим положить войне конец. Этого хотят и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский. Но между ними такая ненависть, так что неясно, как этого достичь», – заявил американский лидер журналистам.

Отметим, что в СМИ появились публикации, согласно которым представители администрации США угрожали прекратить передачу Украине разведданных, если Зеленский продолжит удары по российским НПЗ.

Трампа также спросили о дизельном соглашении с Россией, которое вызывало критику как в США, так и среди западных союзников Украины. Он ушел от ответа на вопрос, помогут ли полученные деньги РФ увеличить производство вооружений, сказав, что благодаря соглашению топливо поступит не в США, а на мировой рынок.

Напомним, что Зеленский назвал соглашение подарком к дню рождения Путина, заявив, что тем самым США инвестируют в войну. В ответ Трамп призвал привести в Украине президентские выборы, с тем, чтобы новый глава государства заключил соглашение с Россией.


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