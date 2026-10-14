Трамп сообщил о начале разведки нефти и минералов в «нашей новой Гренландии»

Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social о начале масштабной разведки месторождений нефти, газа и минеральных ископаемых в Гренландии. При этом датский остров он назвал «нашей новой и прекрасной Гренландией».

«Некоторые эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти здесь превышают запасы почти в любых других местах в мире. И что еще более важно – Гренландия не имеет себе равных с точки зрения безопасности США и Европы, как с оборонительной, так и с наступательной точки зрения», – пишет президент.

По его словам, Гренландия будет стоять на пути любых попыток атаковать американскую территорию, что позволит заблаговременно сбивать дроны, ракеты и даже вооружения, которых сейчас не существует.

Напомним: соглашение об обеспечении безопасности Гренландии было подписано Трампом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фридрихом Нильсеном в конце сентября. Большая часть его условий остаются неизвестными.

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