 

Трамп перечислил свои заслуги и возмутился тем, что не получил Нобелевскую премию мира

10.10.2026, 16:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. В социальной сети Truth Social он перечислил свои внешнеполитические достижения, которые, по его мнению, заслуживают международного признания.

«Я урегулировал восемь войн, близок к завершению или урегулированию еще двух, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, живых и погибших», – написал Трамп. Президент США также заявил, что благодаря его усилиям были освобождены и возвращены домой сотни заложников из разных стран мира.

«Я выиграл войну в Венесуэле и захватил жестокого диктатора, который так беспощадно правил этой страной; я также не позволил главному государственному спонсору терроризма, Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие. И это далеко не все!» – продолжил американский президент.

«И несмотря на все это, ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. ВАУ!» – заключил Трамп.

В пятницу, 9 октября, Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира южноафриканской юристке Наванетем «Нави» Пиллэй, ранее занимавшей пост верховного комиссара ООН по правам человека и обвинявшей Израиль в геноциде в Газе.


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