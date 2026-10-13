 

Трамп объяснил, почему РФ и Украина согласились на «энергетическое перемирие» — «Я так сказал»

13.10.2026, 5:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, несмотря на отсутствие подтверждения договоренности со стороны Москвы и Киева.

В понедельник, 12 октября, журналисты спросили американского президента, почему руководители РФ и Украины не подтвердили его заявление о достижении соглашения.

«Они согласились. Знаете почему? Потому что я сказал: «Вы соглашаетесь». Вот почему. Они согласились, потому что я сказал, что они согласились. И этот вопрос необходимо решить», – ответил Трамп.

«Я думаю, что они оба поддерживают соглашение. Думаю, они хотят договориться, но не знают как. Однако мы заставим их договориться. Они должны договориться», – добавил президент США.

11 октября Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что РФ и Украина договорились немедленно прекратить взаимные удары по энергетическим объектам. «Обе стороны согласились. Не нарушайте!» – написал он.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение о достигнутом соглашении стало для него новостью. При этом он подчеркнул, что Киев готов прекратить удары по российским энергетическим объектам, если Москва возьмет на себя аналогичное обязательство.

В Кремле также не подтвердили достижение соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился сообщением о продолжающихся контактах.

Зеленский сообщил, что после заявления Трампа российские войска продолжили наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, в том числе по электростанции в Харькове и объектам газоснабжения.

Отвечая на вопрос о предполагаемых нарушениях перемирия, Трамп заявил, что ему необходимо изучить ситуацию, и добавил, что нарушения происходили с обеих сторон.


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