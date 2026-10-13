 

Трамп обвинил хуситов в попытке поднять цены на нефть перед выборами в США

13.10.2026, 19:45, Разное
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Президент США Дональд Трамп обвинил йеменских хуситов в нападениях на Саудовскую Аравию и намеренном повышении мировых цен на нефть в преддверии американских выборов. В сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social, он предположил, что хуситы действуют по указанию Ирана.

«Хуситы ведут себя очень плохо. Я думал, что они усвоили урок год назад, когда мы подвергли их мощным бомбардировкам, а затем по их просьбе прекратили удары», – написал Трамп.

По словам президента США, после длительного затишья хуситы вновь активизировались, предположительно по указанию Ирана, который он назвал «государством на грани краха», заявив, что у него нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, а экономика находится в крайне тяжелом положении.

«Они наносят удары по Саудовской Аравии и намеренно пытаются поднять цены на нефть, возможно, перед выборами в США. Нехорошо!» – написал Трамп.

«Кто-нибудь должен объяснить им, что я не участвую в выборах. Я уже победил, причем с огромным перевесом. Но после выборов я останусь на своем посту и никогда этого не забуду!» – добавил американский президент.


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