Трамп обвинил в росте цен на бензин «тупократов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на бензин в стране теперь связан не с ситуацией в Ормузском проливе, а с сокращением нефтеперерабатывающих мощностей.

«Цены на бензин растут уже не из-за Ормузского пролива, поскольку оттуда сейчас почти ежедневно поступают рекордные объемы нефти. Теперь проблема – в нефтеперерабатывающих заводах», – написал Трамп в Truth Social.

«Наши [НПЗ] закрывают в синих штатах, таких как Калифорния, демократы», – добавил Трамп, использовав искаженное написание слова Democrats – «Dumocrats», что можно перевести на русский как «тупократы».

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