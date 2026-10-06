Трамп о беспорядках во Франции — «Ислам хочет захватить некогда великую страну»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты и беспорядки во Франции, заявив, что происходящее, по его мнению, связано не с проблемами в системе образования, а с массовой миграцией и исламом.

«То, что происходит во Франции, — не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция. Дело не в школах, дело в том, что ислам хочет захватить некогда великую страну», — написалТрамп в своей социальной сети Truth Social.

Во Франции сегодня прошли крупнейшие с начала нынешней волны протестов демонстрации школьников, учителей и родителей. Участники требуют увеличить финансирование образования, улучшить состояние школьных зданий и решить проблему нехватки преподавателей.

В ряде городов акции сопровождались столкновениями с полицией. В Страсбурге, Лионе и Ренне полиция применяла слезоточивый газ. Сообщалось также о поджогах и о том, что против сил правопорядка использовали пиротехнику и различные предметы.

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