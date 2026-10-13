Трамп не верит, что РФ и Китай помогают Ирану — «Им есть что терять»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит сообщениям о помощи, которую РФ и Китай оказывают Ирану. По его мнению, даже если такое сотрудничество существует, его масштабы незначительны.

В опубликованном в соцсети TruthSocial заявлении Трамп резко раскритиковал представителей американских левых, утверждающих, что Москва и Пекин поддерживают Тегеран.

«Я вижу множество комментариев от придурков и сумасшедших из числа радикальных левых о том, что Китай и РФ помогают «замечательной» Исламской Республике Иран. Если они и помогают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают. Им есть что терять, и мы бы об этом знали, причем узнали бы очень быстро!» – написал американский президент.

Свое сообщение Трамп завершил традиционной фразой: «Благодарю за внимание к этому вопросу».

Президент США не уточнил, о каких именно предполагаемых формах российской или китайской помощи Ирану идет речь, и не привел доказательств отсутствия такого сотрудничества.

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