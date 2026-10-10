 

Трамп назвал решение Нобелевского комитета «позором» и заявил, что заслужил восемь премий мира

10.10.2026, 5:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, резко раскритиковал решение Норвежского Нобелевского комитета присудить премию мира 2026 года южноафриканской юристке Нави Пиллэй. Трамп назвал решение «позорным и постыдным» и заявил, что оно оставило «неизгладимое пятно» на Норвегии.

Трамп назвал Пиллэй «загадочным человеком» и сказал, что никогда о ней не слышал. «Никто не слышал», – заявил он.

Президент США вновь перечислил международные конфликты, в урегулировании или предотвращении которых, по его словам, он сыграл ключевую роль, и заявил, что заслуживал не одну, а восемь Нобелевских премий мира.

Наванетем «Нави» Пиллэй 9 октября в Осло была удостоена Нобелевской премии мира «за усилия по продвижению мира и международного права». Она ранее была Верховным комиссаром ООН по правам человека и судьей Международного уголовного суда, а также возглавляла комиссию ООН, которая объявила, что Израиль совершает геноцид в секторе Газы. Израиль эти выводы категорически отвергает.

Трамп заявил, что после нынешнего решения Нобелевская премия мира «навсегда дискредитирована» и обвинил членов комитета в идеологической предвзятости. «И мы не забудем, Норвегия», – добавил он.

Ранее офис премьер-министра Израиля так прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Нави Пиллэй: «Нобелевский комитет потерял свой моральный компас. Он присудил свою высшую награду фанатичке, которая построила свою карьеру на выдумывании и распространении кровавых наветов против единственного в мире еврейского государства».


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