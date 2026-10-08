 

Трамп — «До промежуточных выборов мы не станем атаковать Иран»

08.10.2026, 18:48, Разное
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Американский президент Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social, что США не станут атаковать Иран до промежуточных выборов Конгресс, которые пройдут 3 ноября. По его словам, с Тегераном ведется продуктивная дискуссия. Президент подчеркнул: у Ирана не будет ядерного оружия.

О том, что США и Иран продолжают диалог через посредников, сообщил и министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи. По его словам, официальный Тегеран получил ответ Вашингтона на свое последнее предложение и изучает его.

7 октября журналисты The Atlantic Нэнси Юсеф и Джонатан Лемир сообщили со ссылкой на двух представителей американской администрации, что Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по иранским целям, которые можно было бы осуществить еще до промежуточных выборов в США.

По данным издания, подготовкой возможных сценариев займется Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Масштаб возможной операции и перечень целей пока обсуждаются, окончательное решение о нанесении ударов не принято.

По словам источников The Atlantic, подготовка вариантов удара связана с желанием Трампа добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в противостоянии с Ираном до голосования.

При этом, как отмечает издание, даже сторонники ограниченного удара признают, что такая операция сама по себе вряд ли заставит Тегеран вернуться к переговорам, обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив или успеет заметно повлиять на цены на топливо до выборов.


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