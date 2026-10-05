Tizker представила перочинный нож G11, помещающийся на кончике пальца

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05.10.2026, 22:33, Разное
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Tizker представила G11 — складной мини-нож для повседневных задач. Его можно повесить на ключи или носить на шнурке: в раскрытом виде длина ножа составляет всего 45 мм, а вес — 5,1 г.

Рукоятка из титанового сплава имеет рифленую поверхность для более надежного хвата. По словам разработчиков, нож можно открыть одной рукой, а механизм фиксирует клинок во время работы. Лезвие из дамасской стали рассчитано на простые задачи: вскрыть посылку или конверт, разрезать веревку, картон либо бумагу. В корпусе предусмотрено место для тритиевой или светящейся полимерной вставки, чтобы нож было легче найти в темноте.

На Kickstarter G11 предлагают за 35 долларов вместо ожидаемой розничной цены в 54 доллара. Отдельно можно заказать быстросъемное кольцо, титановый брелок и светящиеся вставки. У проекта уже более 110 спонсоров. Если кампания пойдет по плану, мировую доставку начнут в декабре; ее стоимость рассчитают после завершения сбора средств.

Источник &#8212 Kickstarter


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