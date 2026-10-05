 

Тиверский городок: клад серебра X–XIV веков весом более двух килограммов

05.10.2026, 8:15, Разное
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Более двух килограммов серебряных изделий обнаружили археологи в Ленинградской области. Тайник нашли на памятнике Тиверский городок, и эта находка стала крупнейшей на Северо-Западе России за всю историю отечественных исследований такого рода, сообщает РИА «Новости».

Монеты, которых почти нет в мире

Среди предметов особо выделяются три монеты. Одна из них — арабский дирхем начала X века. Две другие — шведские брактеаты рубежа XI–XII веков. По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Кунсткамеры, в мире сейчас известно лишь четыре подобных шведских монеты. Это делает находку исключительно редкой даже по мировым меркам.

Украшения и загадка символов

В тайнике лежали медальоны с зернью, крупная гривна, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье. Отдельного внимания удостоился медальон с изображением птиц. Вероятно, это вороны скандинавского бога Одина. Ученых озадачило другое: на части предметов языческие мотивы соседствуют с христианской символикой. При этом все изделия отличаются высочайшим качеством и созданы в Древней Руси и Скандинавии.

Где нашли клад

Тиверский городок расположен на Карельском перешейке. Это древнее укрепленное поселение существовало в XII–XV веках и было важным пунктом на торговом пути из Новгорода в Балтику. Раскопки здесь ведутся давно, но столь крупный тайник встретился впервые. Серебряные украшения датируются X–XIV веками, то есть охватывают несколько столетий.

Почему это важно

Сочетание арабских, шведских и древнерусских предметов в одном тайнике говорит о широких связях местного населения. Эти места были не просто военной крепостью, а центром активной торговли и культурного обмена. Находка подтверждает, что через Карельский перешеек проходили маршруты, соединявшие Восток и Северную Европу. А присутствие языческих и христианских символов на одних и тех же изделиях показывает, насколько сложным было переплетение культурных традиций в ту эпоху.


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