Термоокислительная спектроскопия – аналитический метод определения природы органических материалов

Сотрудники лаборатории химических сенсоров и определения газообразующих примесей Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) разработали новый подход к проведению окситермографического анализа вещества. Новый метод позволяет быстро и точно определить, при какой температуре происходит разрушение полимера на воздухе.

Полимерные материалы нашли широкое применение в быту и промышленности и часто подвергаются воздействию высоких температур, что может их разрушить или вызвать выделение вредных веществ в окружающую среду.

Определение температуры начала и кинетики термодеструкции имеет важное значение для оценки токсического воздействия пластиков при их эксплуатации.

Термоокислительную спектроскопию (окситермографию) можно отнести к термическим методам анализа вещества. Для получения аналитического сигнала необходим программируемый нагрев аналита (исследуемого вещества) в потоке бинарной газовой смеси (кислород–инертный газ) или воздуха и непрерывная регистрации кислорода и других газов (СО2, НО2 и т.д.) в процессе нагрева аналита. Однако, в отличие от термогравиметрии, мерой протекания химических процессов в исследуемом образце является не изменение массы анализируемого образца, а регистрация потребления кислорода и выделения других газов в процессе нагрева образца в бинарной газовой смеси.

Целью данной работы являлась разработка нового подхода к проведению окситермографического анализа вещества, создание экспериментальной окситермографической установки для изучения термостойкости органических материалов, регистрация термоокислительных спектров разрушения ряда полимеров для определения начальной температуры их окислительной термодеструкции — комментирует главный научный сотрудник лаборатории химических сенсоров и определения газообразующих примесей ГЕОХИ РАН Борис Зуев.

Предложен подход к реализации окситермографического метода для изучения термодеструкции полимеров, позволяющий проводить изотермический нагрев всего образца и изучать окислительную термодеструкцию полимерных материалов по изменению концентрации кислорода и диоксида углерода в потоке газа, выходящего из каталитического блока, и определять значения температуры начала разрушения образца.

Авторами изучено поведение полимерных материалов при их термоокислении с целью определения кинетики деструкции и устойчивости материалов к повышенным температурам с использованием метода окситермографии. Получены термоокислителные спектры полипропилена, полистирола и полиэтилена и разработана методика определения температуры начала термодеструкции. При изучении термодеструкции полипропилена обнаружено новое явление перемещения вещества в градиентном температурном поле.

Метод относится к направлению “зеленая химия”. Он не требует применения химических реактивов, а значит, нет необходимости в утилизации продуктов, оставшихся после выполнения анализа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Результаты опубликованы в «Журнале аналитической химии» .

Фото: ГЕОХИ РАН

Источник: Минобрнауки России