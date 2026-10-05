Связь между геном и болезнью. Тест предупредит о рисках сердечных заболеваний

Исследователи НИУ ВШЭ и «Биотехнологического кампуса» проанализировали более 43 000 геномов здоровых участников Национальной генетической инициативы «100 000+Я». У 559 человек обнаружили патогенные или вероятно патогенные варианты генов, связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные позволяют раньше начать лечение или провести дополнительное обследование. О результатах исследования ученые рассказали на конгрессе «Генетика и сердце» в НИУ ВШЭ.

Некоторые наследственные болезни сердца и сосудов годами никак себя не проявляют. Человек живет обычной жизнью и не подозревает, что генетически предрасположен к заболеванию. Оно может вообще не развиться, а если развивается, то у одних людей проявляется рано, а у других спустя десятилетия. Поэтому находка в гене не говорит наверняка, заболеет ли человек: она указывает на риск, который иначе остался бы незамеченным.

Ученые Биотехнологического кампуса и НИУ ВШЭ проанализировали геномы 43 191 здорового участника Национальной генетической инициативы «100 000+Я» из разных регионов России. Для этого они провели полногеномное секвенирование — генетический анализ, в ходе которого прочитывается вся последовательность ДНК. Затем геномы проверили на наличие генов, связанных с наследственными болезнями сердца и сосудов. Особое внимание исследователи уделили вариантам, которые описаны в литературе как патогенные или вероятно патогенные.

Изменения в геноме обнаружили у 559 человек — 1,3% выборки. Большая часть таких вариантов связаны с кардиомиопатиями — заболеваниями сердечной мышцы: их нашли у 245 участников. Носительство такого варианта не означает, что болезнь обязательно разовьется, но если она появится, протекает обычно тяжелее, особенно если человек злоупотребляет алкоголем, перенес химиотерапию, тяжелую инфекцию или страдает ожирением. Поэтому за такими людьми наблюдают внимательнее: если у человека появляются одышка, слабость или другие признаки болезни сердца, генетическая информация помогает раньше заподозрить проблему и внимательнее отнестись к изменениям. А для некоторых кардиомиопатий вариант гена подсказывает и выбор лечения — вплоть до дорогой ген-специфичной терапии, которую без подтверждения не назначают.

Еще у 194 человек нашли варианты генов, связанные с семейной гиперхолестеринемией — наследственным повышением уровня холестерина. Болезнь может долго не проявляться, но с возрастом повышает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений. Здесь связь между геном и болезнью понятнее всего: если вариант сочетается с повышенным холестерином, лечение можно начинать на ранней стадии, и уже существуют понятные протоколы.

Среди больных семейной гиперхолестеринемией от атеросклероза погибает практически 90% людей. Для сравнения, в среднем по популяции этот показатель — 40–50%. Поэтому если мы знаем о генетической предрасположенности и видим даже небольшое повышение холестерина, есть основания начать лечение. А затем можно целенаправленно обследовать родственников и найти тех, кто унаследовал тот же вариант.

Дмитрий Затейщиков, один из исследователей проекта, заведующий кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ

У 97 участников выявили варианты, связанные с синдромом удлиненного интервала QT. Интервал QT — участок на кардиограмме, который показывает, сколько времени нужно сердцу, чтобы восстановиться после сокращения. Когда это время больше нормы, повышается вероятность аритмий. Нарушения ритма — основная причина внезапной смерти у молодых людей, а такие варианты повышают именно этот риск. Поэтому важно дополнительно проверить работу сердца и семейную историю, чтобы понять, нужно ли более тщательное наблюдение или лечение.

Полногеномное секвенирование образцов участников популяционных исследований открывает новые возможности для профилактики. Обнаружение клинически значимых генетических вариантов, повышающих риск развития различных заболеваний предотвратимого характера, еще до начала проявления этих заболеваний дает человеку возможность вовремя обратиться к специалистам, пройти обследование и предпринять профилактические меры.

Евгений Климук, заместитель директора по научной работе, заведующий геномной лабораторией ООО «Биотек кампус»

У 23 участников обнаружили варианты, связанные с наследственными заболеваниями соединительной ткани. Некоторые из них повышают риск поражения аорты — тогда за ее состоянием стоит следить внимательнее.

Результаты показывают, как генетика может помочь до того, как болезнь даст о себе знать. В одних случаях она помогает раньше начать лечение, в других — внимательнее следить за здоровьем и быстрее разобраться, если появляются первые признаки заболевания.

Генетическая информация не означает, что человек обязательно заболеет. Но если появляются первые симптомы, она помогает гораздо раньше понять, что происходит, еще до выраженных изменений. То, что в другой ситуации можно было бы принять за вариант нормы, здесь уже требует более внимательного отношения.

Мария Попцова, один из исследователей проекта, директор Центра биомедицинских исследований и технологий Института ИИиЦН ФКН НИУ ВШЭ

Источник: НИУ ВШЭ

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