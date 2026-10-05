Студенты разработали электрический авто с функцией пылесоса

Электрокары производят мелкодисперсные частицы даже без выхлопа. Износ шин и тормозных колодок, а также частицы с дорожного покрытия усугубляют загрязнение воздуха возле трасс. Поэтому группа студентов из Университета технологий Эйндховена построила электромобиль, который борется с этим источником загрязнения. Команда создала VENTRA — концепт-кар, улавливающий эти частицы во время движения и использующий легкие материалы для снижения износа покрышек. Презентация машины призвана подтолкнуть автопром обратить внимание на выбросы, возникающие не только из выхлопной трубы.

Электромобили нагружают покрышки сильнее обычных автомобилей: они тяжелее и способны резко ускоряться. Главная особенность VENTRA — система, собирающая мельчайшие частицы возле колес. Вместо обычного фильтра она заряжает частицы электрически, после чего те притягиваются к заземленной поверхности сборника рядом с колесом. Систему можно очищать после поездки обычным пылесосом или водой, а собранный материал студенты планируют перерабатывать. В концепте это показано наглядно: захваченные частицы используются в отделке салона.

Моделирование показывает, что при движении со скоростью от 50 до 80 км в час система способна собирать около 24 % частиц износа шин. На меньших скоростях показатель достигает 42 %. Снижать загрязнение VENTRA помогает и другим способом — уменьшая количество изначально образуемых частиц. Команда сосредоточилась на шасси, которое может составлять значительную долю массы автомобиля. Большая часть рамы VENTRA выполнена из легких термопластичных панелей, армированных углеволокном. Меньший вес означает и меньшую нагрузку на шины. Дисплей же на приборной панели дает подсказки для более плавной езды: постепенный разгон, мягкое торможение и меньше лишних поворотов руля.

Мельчайшие частицы способны проникать глубоко в легкие, а некоторые (в зависимости от размера и состава) могут достигать кровотока. Воздействие связывают с рисками для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, нарушения развития легких, ХОБЛ и рак легких. Проблема привлекает и внимание регуляторов в Европе. С ноября 2026 года требования Euro 7 к выбросам от износа тормозов начнут действовать для новых типов легковых и легких коммерческих автомобилей, а требования к износу шин — с июля 2028 года.Источник — Eindhoven University

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