 

Стрельба на уличной вечеринке в Джорджии — двое убитых, десятки пострадавших

05.10.2026, 7:30, Разное
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В городе Вена на юге американского штата Джорджия в результате стрельбы на уличной вечеринке погибли два человека, еще 35 получили травмы. Названы имена убитых – 21-летний Джакевион Джексон из Кордиля и 23-летний Макалеб Джексон из Хокинсвилла.

Стрельба произошла ночью в воскресенье, 4 октября, во время неофициальной вечеринки по случаю встречи выпускников. На мероприятии находились более тысячи человек. По словам шерифа округа Дули Крейга Пиви, было произведено более 50 выстрелов как минимум в двух точках, расположенных примерно в квартале друг от друга.

Возраст пострадавших – от 14 до 51 года, их состояние оценивается от стабильного до критического. Власти уточняют, что не все 35 человек получили огнестрельные ранения: часть пострадала в возникшей панике, в том числе при попытках автомобилей покинуть район.

По состоянию на утро 5 октября задержанных нет. Следователи пока не называют возможный мотив и не сообщают, сколько человек могли вести стрельбу. Расследование ведет Бюро расследований Джорджии.


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