 

Старость для опухоли: названы пять природных веществ, которые заставляют рак прекратить деление навсегда

09.10.2026, 11:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Ученые из Вроцлава поставили под сомнение безусловную пользу популярных растительных экстрактов. Группа исследователей из Вроцлавского медицинского университета и Вроцлавского университета проверила пять веществ — куркумин, берберин, биоханин А, кукурбитацин E и компонент прополиса CAPE. Целью было выяснить, как они воздействуют на клетки фибросаркомы в сравнении со здоровыми мышечными тканями. Выяснилось, что высокая противораковая активность не гарантирует безопасности для организма.

Метаболический удар по опухоли

Главной мишенью стал сигнальный путь NF-κB. В норме этот механизм управляет воспалением и обменом веществ, работая как центральный пульт управления клеткой. В злокачественных тканях этот «переключатель» всегда зациклен на выживании, помогая опухоли адаптироваться к стрессу. Полное отключение этого пути опасно, так как он необходим и здоровым тканям, поэтому ученые искали способ лишь нарушить его работу в очаге болезни.

Все пять соединений нарушили работу митохондрий — клеточных станций по выработке энергии. Раковые клетки оказались в состоянии жесточайшего энергетического кризиса. Уровень их топлива, молекулы АТФ, рухнул на 83–92%. Здоровые мышечные клетки тоже пострадали, но их энергетический запас сократился лишь на 23–73%. Такой разрыв в показателях указывает на избирательную уязвимость саркомы.

Принудительное старение

Помимо энергетического истощения, вещества вмешались в процесс митофагии — утилизации поврежденных митохондрий. По словам профессора Джулиты Кулбаки, в раковых клетках этот механизм дал сбой. Вместо очистки берберин, кукурбитацин E и CAPE спровоцировали перегрузку, что привело не к защите, а к клеточному старению.

Стареющая клетка остается живой, но навсегда утрачивает способность к делению. Куркумин сработал здесь максимально эффективно: доля состарившихся раковых клеток подскочила с 16,5% до 75%. Остальные экстракты также показали высокий результат, подняв этот показатель выше 66%. Мышечные ткани реагировали значительно спокойнее, что подтвердило наличие избирательности.

Фавориты и аутсайдеры

Сравнение выживаемости тканей выявило лидера. Куркумин и CAPE показали наилучшую селективность, однако куркумин продемонстрировал оптимальный баланс. Он эффективно разрушал энергетику опухоли и вызывал ее старение, сохраняя относительную безопасность для здоровых тканей. Берберин также переносился организмом неплохо, но его влияние на митохондрии мышц требует дальнейшего контроля.

Биоханин А, кукурбитацин E и CAPE проявили высокую токсичность. Чтобы проверить это вне пробирки, ученые использовали личинок большого воскового мотылька. CAPE и кукурбитацин E повысили смертность насекомых, а биоханин А оказался наиболее ядовитым. Куркумин и берберин оказались самыми переносимыми. Это доказывает: лабораторная эффективность против рака — лишь половина успеха, вторая половина — это сохранность здоровых органов.

Факты, меняющие взгляд на терапию

Саркома — редкий диагноз, на нее приходится менее 1% онкологии у взрослых, при этом она включает более сотни разных подтипов. Универсального протокола лечения не существует. Из-за разнообразия типов саркомы врачам приходится подбирать терапию индивидуально для каждого пациента. Злокачественные клетки «страдают от ожирения»: они потребляют в десятки раз больше энергии, чем обычные ткани. Митохондрии для рака — критическая точка. Как только «электростанции» клетки выходят из строя, опухоль теряет способность к стремительному росту. Растительное происхождение вещества не делает его безопасным лекарством. Природные экстракты — это лишь сырье для поиска формул, но не готовая терапия.

Путь к клинике

На данном этапе говорить о лечении людей рано. Профессор Кулбака подчеркивает, что работа велась на клеточных линиях и личинках насекомых. Следующим шагом станет переход к сложным живым моделям. Исследователям предстоит выяснить оптимальные дозировки и способы доставки веществ. Тем не менее, эта работа позволила сузить круг претендентов для будущих препаратов, сместив фокус с простой эффективности на комплексную безопасность для всего организма.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.10 / Нобелевская премия мира присуждена Наванетем Пиллэй, обвинившей Израиль в геноциде в Газе

09.10 / КНДР и Южная Корея пригрозили Украине санкциями за «кореефобию»

09.10 / Боль стала рутиной: 53 процента россиян не обходятся без обезболивающих

09.10 / ИИ GPT-6 Astra успешно играет в World of Warcraft, не глядя в экран

09.10 / Ученые СО РАН разрабатывают радиационно стойкую флеш‑память для космоса

09.10 / Представитель воинской знати. Что показал полногеномный анализ человека из захоронения IV века

09.10 / Депутат Рашкин оплатил лицензию для охоты на медведей

09.10 / Физический ключ для смартфона спасет от бесконечного скроллинга

09.10 / ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 505 БПЛА

09.10 / В тюрьме мексиканского штата Синалоа в результате беспорядков погибли 10 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике