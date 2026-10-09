Старость для опухоли: названы пять природных веществ, которые заставляют рак прекратить деление навсегда

Ученые из Вроцлава поставили под сомнение безусловную пользу популярных растительных экстрактов. Группа исследователей из Вроцлавского медицинского университета и Вроцлавского университета проверила пять веществ — куркумин, берберин, биоханин А, кукурбитацин E и компонент прополиса CAPE. Целью было выяснить, как они воздействуют на клетки фибросаркомы в сравнении со здоровыми мышечными тканями. Выяснилось, что высокая противораковая активность не гарантирует безопасности для организма.

Метаболический удар по опухоли

Главной мишенью стал сигнальный путь NF-κB. В норме этот механизм управляет воспалением и обменом веществ, работая как центральный пульт управления клеткой. В злокачественных тканях этот «переключатель» всегда зациклен на выживании, помогая опухоли адаптироваться к стрессу. Полное отключение этого пути опасно, так как он необходим и здоровым тканям, поэтому ученые искали способ лишь нарушить его работу в очаге болезни.

Все пять соединений нарушили работу митохондрий — клеточных станций по выработке энергии. Раковые клетки оказались в состоянии жесточайшего энергетического кризиса. Уровень их топлива, молекулы АТФ, рухнул на 83–92%. Здоровые мышечные клетки тоже пострадали, но их энергетический запас сократился лишь на 23–73%. Такой разрыв в показателях указывает на избирательную уязвимость саркомы.

Принудительное старение

Помимо энергетического истощения, вещества вмешались в процесс митофагии — утилизации поврежденных митохондрий. По словам профессора Джулиты Кулбаки, в раковых клетках этот механизм дал сбой. Вместо очистки берберин, кукурбитацин E и CAPE спровоцировали перегрузку, что привело не к защите, а к клеточному старению.

Стареющая клетка остается живой, но навсегда утрачивает способность к делению. Куркумин сработал здесь максимально эффективно: доля состарившихся раковых клеток подскочила с 16,5% до 75%. Остальные экстракты также показали высокий результат, подняв этот показатель выше 66%. Мышечные ткани реагировали значительно спокойнее, что подтвердило наличие избирательности.

Фавориты и аутсайдеры

Сравнение выживаемости тканей выявило лидера. Куркумин и CAPE показали наилучшую селективность, однако куркумин продемонстрировал оптимальный баланс. Он эффективно разрушал энергетику опухоли и вызывал ее старение, сохраняя относительную безопасность для здоровых тканей. Берберин также переносился организмом неплохо, но его влияние на митохондрии мышц требует дальнейшего контроля.

Биоханин А, кукурбитацин E и CAPE проявили высокую токсичность. Чтобы проверить это вне пробирки, ученые использовали личинок большого воскового мотылька. CAPE и кукурбитацин E повысили смертность насекомых, а биоханин А оказался наиболее ядовитым. Куркумин и берберин оказались самыми переносимыми. Это доказывает: лабораторная эффективность против рака — лишь половина успеха, вторая половина — это сохранность здоровых органов.

Факты, меняющие взгляд на терапию

Саркома — редкий диагноз, на нее приходится менее 1% онкологии у взрослых, при этом она включает более сотни разных подтипов. Универсального протокола лечения не существует. Из-за разнообразия типов саркомы врачам приходится подбирать терапию индивидуально для каждого пациента. Злокачественные клетки «страдают от ожирения»: они потребляют в десятки раз больше энергии, чем обычные ткани. Митохондрии для рака — критическая точка. Как только «электростанции» клетки выходят из строя, опухоль теряет способность к стремительному росту. Растительное происхождение вещества не делает его безопасным лекарством. Природные экстракты — это лишь сырье для поиска формул, но не готовая терапия.

Путь к клинике

На данном этапе говорить о лечении людей рано. Профессор Кулбака подчеркивает, что работа велась на клеточных линиях и личинках насекомых. Следующим шагом станет переход к сложным живым моделям. Исследователям предстоит выяснить оптимальные дозировки и способы доставки веществ. Тем не менее, эта работа позволила сузить круг претендентов для будущих препаратов, сместив фокус с простой эффективности на комплексную безопасность для всего организма.

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