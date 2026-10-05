Станет частью комплексного лечения. У витамина D обнаружено еще одно полезное свойство

Дефицит витамина D часто встречается у людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Новое исследование клиники Майо показало, что восполнение этого дефицита способно заметно изменить работу иммунной системы. Речь идет не о простом подавлении воспаления, а о более сложной перестройке взаимодействия организма с кишечными бактериями.

Что именно изменилось у пациентов

В наблюдении участвовали люди с болезнью Крона и язвенным колитом. У всех изначально был низкий уровень витамина D. На протяжении 12 недель они еженедельно получали добавку. Затем ученые сравнили образцы крови и кала до и после курса.

Оказалось, что прием витамина D сместил баланс иммунного ответа. В кишечнике стало больше защитных антител IgA, которые удерживают бактерии под контролем на поверхности слизистой. Одновременно снизился уровень воспалительных IgG. Кроме того, уменьшился фекальный кальпротектин — признак того, что воспаление в кишечнике ослабло. В среднем его показатель упал на 722 микрограмма на грамм.

Как это работает на клеточном уровне

Дополнительные опыты на клетках помогли понять механизм. Витамин D действовал на дендритные клетки иммунной системы и стимулировал выработку IgA. При этом менялась и реакция иммунитета на разные группы бактерий. Защитный ответ усиливался против микроорганизмов, полезных для кишечного барьера, а воспалительный — ослабевал.

Почему это важно для лечения

Исследователи подчеркивают: витамин D может не просто гасить воспаление, а помогать иммунной системе более точно взаимодействовать с микрофлорой. Это открывает новое направление дополнительной терапии воспалительных заболеваний кишечника. Речь не идет о замене основного лечения, но о возможном дополнении, которое особенно полезно пациентам с исходным дефицитом витамина D. Такой дефицит при болезни Крона и язвенном колите встречается часто, поэтому коррекция уровня витамина может стать частью комплексного подхода.

Итоги работы опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

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