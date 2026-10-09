 

США запускают проект ИИ-провизора, который будет самостоятельно назначать препараты

09.10.2026, 13:01, Разное
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В американском штате Юта запущен эксперимент с участием ИИ в качестве врача, способного оценивать состояние пациента и имеющего право назначать ему рецептурные препараты на основе этого анализа. Пока речь идет только о лечении акне – распространенного кожного заболевания, которое практически не создает риски для здоровья, но сильно влияет на внешность и, как следствие, самооценку людей. Автором и исполнителем инициативы является компания Nolla Health, которая запустила соответствующую программу и приложение.

Автономный режим ИИ будет внедряться поэтапно. Для первых 100 пациентов каждый рецепт будет утверждаться врачом. На втором этапе, охватывающем следующие 500 пациентов, система будет выписывать рецепты самостоятельно, а врач будет проверять их ежедневно по факту выдачи. На третьем этапе врачи будут проводить выборочную проверку рецептов один раз в неделю.

Чтобы получить назначение, нужно заполнить детальную анкету и пройти сканирование лица при помощи ИИ. Он прошел обучение на 3 миллионах реальных случаев заболеваний и умеет оценивать индивидуальные особенности пациентов, на основе которых и подбирает состав лекарств и формирует график лечения. Важный момент – ИИ может выбирать препараты только из заранее одобренного врачами списка, никакой импровизации не предусмотрено. ИИ проводит ежедневное сканирование лица пациента и если лечение не приносит результата, передает дело настоящему врачу.

По данным Nolla, в более чем 96 % реальных случаев практикующие врачи соглашаются с рекомендациями системы по лечению. Что еще важнее, это один из первых прецедентов в мире, когда регулирующие органы разрешили ИИ выписку первичных лечебных рецептов. Проект развивается в рамках программы телемедицины, чтобы поручить ИИ рутинные задачи и снизить нагрузку на медперсонал.Источник &#8212 Interesting engineering


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