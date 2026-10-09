США ввели санкции против МУС

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 9 октября, ввела санкции против Международного уголовного суда.

Ранее Вашингтон вводил санкции против отдельных прокуроров и судей МУС. Новые меры направлены против суда как организации и могут затронуть компании, которые оказывают ему услуги. Как правило, такие санкции запрещают американским компаниям любое сотрудничество с попавшей под них организацией: банки закрывают счета, страховщики и поставщики программного обеспечения прекращают работу.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США запретят операции с судом, чтобы лишить его ресурсов и возможности работать. По его словам, Вашингтон откладывал введение санкций в расчете на то, что суд и государства-участники Римского статута учтут американские требования, но этого не произошло. Санкции построены так, чтобы оставить участникам возможность договориться.Представитель Госдепартамента сообщил, что министерство финансов выдаст ряд лицензий «для защиты американских интересов».

Вашингтон недоволен ордерами на арест израильских руководителей, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также прежним расследованием действий американских военных в Афганистане, которое суд уже закрыл. В МУС входят 125 государств, включая все страны ЕС и всех членов НАТО, кроме США и Турции.

Заместитель прокурора МУС Назхат Шамим Хан заявила, что санкции заслуживают осуждения и не остановят работу суда. В суде несколько месяцев готовились к такому шагу: переводили компьютеры с программ Microsoft на открытое программное обеспечение и меняли банковское и страховое обслуживание.

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