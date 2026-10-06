Спустя 40 лет Excel намерен отменить одно из старейших своих правил

Microsoft тестирует новую версию Excel, которая позволит хранить в ячейке больше одного значения, что отходит от старейшего принципа этой программы: «одна ячейка — одно значение». Новая возможность охватывает списки, массивы в ячейках и вложенные массивы и доступна участникам программы Microsoft 365 Insiders в бета-канале Excel для Windows и Mac.

Списки — самая простая часть нововведения. Создать их можно через «Вставка > Список» или нажатием Ctrl+J, а затем добавить элементы, разделенные запятыми или точками с запятой в зависимости от региональных настроек. Значения остаются сгруппированными в одной ячейке, но Excel обращается с ними как с отдельными элементами, а не как со строкой текста. «Традиционно вам понадобились бы отдельные столбцы, вспомогательные таблицы или текст вроде «Карлос, Генриетта, Джейкоб», упакованный в одну ячейку, — написал старший менеджер продукта Excel Джейк Армстронг. — Со списками вы можете держать эти значения вместе в одной ячейке, но работать с каждым элементом по отдельности».

Более широкое изменение касается массивов. Теперь Excel может хранить массив внутри одной ячейки, при этом не важно, введен он как значение или создан формулой. Массивы могут иметь разные размерности и сами содержать другие массивы. При новой функции вывод можно удержать в одной ячейке, обернув тело формулы фигурными скобками. Это позволяет сохранять данные переменной длины внутри структурированной записи, а не втискивать их в фиксированные столбцы. Для работы с новыми структурами добавляются 4 функции. FLATTEN убирает уровни вложенности из массива. HAS проверяет, содержит ли массив заданное значение. HASANY ищет любое из нескольких переданных значений, а HASALL проверяет наличие всех.

Изменения могут усложнить существующие рабочие процессы. Многие приложения и библиотеки, читающие файлы Excel, ожидают, что ячейка хранит строку, число, дату или логическое значение. Microsoft пока не объяснила, как новые типы будут представлены в XML-файлах .xlsx, что может потребовать обновления программных библиотек и приложений, импортирующих данные Excel. Microsoft сообщила, что развертывание будет постепенным и функции могут меняться, приостанавливаться или удаляться во время тестирования.Источник — The Register

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