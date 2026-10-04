 

«Справедливую Россию» переименовали в «Партию российских регионов»

04.10.2026, 16:19, Разное
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В Москве завершил работу внеочередной съезд партии «Справедливая Россия», на котором единогласно было поддержано предложение депутата Государственной думы Сергея Арбузова о переименовании партии и «переходе в активную оппозицию».

«Мы теперь станем Партией российских регионов – будем стоять на социальном консерватизме, прагматизме и патриотизме. Мы пойдём в каждый областной и краевой центр, в республики и автономные края, чтобы понять думы и боли людей», – сказал Арбузов.

Как считают «регионалы», на следующих выборах в Государственную думу они смогут получить не менее 150 мандатов, а в 2036 году партия станет крупнейшей в России.

«Уверен, что через 10 лет 349 мест в парламенте будет занимать не «Единая Россия», а мы – именно наша партия теперь отвечает чаяниям народа», – написал на своей странице «ВКонтакте» Сергей Миронов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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