 

Спецслужбы Канады предупреждают о беспрецедентной угрозе еврейской общине

06.11.2026, 6:19, Разное
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Руководящие сотрудники канадских спецслужб и правоохранительных органов предупредили о беспрецедентном росте угроз еврейской общине страны после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. По их оценке, скорость радикализации потенциальных террористов достигла уровня, которого в Канаде не наблюдали со времени терактов 11 сентября 2001 года в США.

Как пишет The Globe and Mail, предупреждения прозвучали на специальном брифинге с участием представителей Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), Королевской канадской конной полиции (RCMP), министерства общественной безопасности и Объединенного центра оценки террористических угроз.

По словам представителей силовых структур, опасность исходит одновременно от ультраправых экстремистов, сторонников радикальных исламистских организаций и структур, связанных с Ираном. Особую тревогу вызывает распространение экстремистской пропаганды в интернете, прежде всего среди молодежи. Процесс радикализации, который прежде занимал месяцы, теперь в некоторых случаях может происходить менее чем за месяц.

Согласно официальному отчету CSIS за 2025 год, с 2014 года в Канаде предотвращены пять заговоров с целью нападения на еврейские учреждения и другие объекты, связанные с еврейской общиной. Один из последних случаев – задержание в августе 2025 года несовершеннолетнего жителя Монреаля, подозреваемого в подготовке нападения на евреев и сотрудников полиции.

Отдельный доклад канадского центра оценки угроз, опубликованный летом 2026 года, указывает на четыре предотвращенных с октября 2023 года нападения, подготовка которых была вдохновлена идеологией «Исламского государства».

Разведывательные органы предупреждают о возможном использовании иранскими спецслужбами местных преступных группировок для организации нападений на еврейские объекты. При этом причастность Ирана к отдельным инцидентам на территории Канады пока не доказана.

Несмотря на рост угроз, общенациональный уровень террористической опасности в Канаде остается средним. Спецслужбы считают, что нападения возможны, и призывают уделять особое внимание защите синагог, еврейских школ и общественных учреждений.

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