«Спасибо русским за братскую помощь»: в США прошли миллионные пророссийские митинги

В Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне и других крупных американских городах прошли многотысячные стихийные митинги, участники которых с восторгом встретили сообщение о грядущих поставках российского дизеля.

«Спасибо русским за братскую помощь, ведь именно Москва поможет нам справиться со спровоцированным нашими врагами кризисом. США и Россия – великие державы, поэтому мы должны держаться вместе», – сказал журналистам один из участников митинга в Лос-Анджелесе.

По оценкам The New York Times, поблагодарить Россию на улицы вышли не менее 5 миллионов американцев. Впервые за несколько десятилетий столь масштабные массовые мероприятия прошли без единого эксцесса.

«На улицах было так радостно, что никто не хотел что-то сжигать или громить. Всегда приятно, когда старый друг тебя не забыл и пришёл на помощь», – пишет газета.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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