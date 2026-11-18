Создано устройство для локального анализа газов в плазме

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали устройство, которое позволяет в режиме реального времени определять состав и концентрацию веществ непосредственно внутри плазмохимического реактора. Изобретение решает проблему контроля примесей и продуктов реакций на уровне отдельных молекул, что критически важно для производства чипов, наноматериалов и тонких пленок.

Плазмохимические реакторы широко используются для синтеза наноструктур, нанесения покрытий и плазменного травления при изготовлении микроэлектроники. Чтобы получать продукт с заданными свойствами и минимизировать нежелательные примеси, необходимо знать, какие молекулы находятся в плазме и в каких количествах. Ранее существующие методы — масс-спектрометрия или оптическая спектроскопия — либо требуют отбора проб и сложного оборудования, либо дают усредненную картину по всему объему реактора. Это не позволяет изучать локальные эффекты, например, химию плазмы у поверхности пластины или в микроскопических неровностях рельефа.

Предложенное казанскими учеными устройство основано на эффекте ионизации Пеннинга. В плазме инертного газа (например, гелия) часть атомов переходит в долгоживущие возбужденные состояния, так называемые метастабильные. У таких атомов запас внутренней энергии очень велик.

При столкновении такого атома с молекулой примеси он передает ей энергию, и молекула ионизируется, выбрасывая электрон с характерной энергией. Каждый тип молекул дает электроны с определенной энергией — своего рода «маркер». Регистрируя энергетический спектр этих электронов с помощью зонда, можно качественно определить, какие молекулы присутствуют (по положению пиков), и количественно оценить их концентрацию (по высоте пиков). Зонд работает как фильтр: меняя задерживающий потенциал, он пропускает к измерительной цепи только электроны с энергией выше порога, что позволяет восстановить весь спектр. Система двойного дифференцирования выделяет вторую производную тока по напряжению, где пики проявляются наиболее четко.

Уникальность разработки заключается в локальности и чувствительности. Зонд можно разместить в любой зоне реактора и получать информацию именно оттуда, а не усредненную по объему. Устройство регистрирует примеси на уровне единиц-сотен ppm (частей на миллион) и ниже, что критично для высокочистых процессов микро- и наноэлектроники. При этом оно просто и надежно, не требует сложных оптических систем или масс-спектрометров внутри реактора. Эксперименты с смесями гелия и небольших добавок этанола, азота и силана показали, что в спектре электронов действительно появляются характерные пики, соответствующие продуктам конверсии этих веществ. По пикам удается не только идентифицировать молекулы, но и оценить их концентрации.

Технический результат предполагает возможность локального и точного определения абсолютных концентраций продуктов конверсии прекурсоров и примесей непосредственно в рабочем плазмохимическом реакторе, — поясняет профессор кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Алмаз Сайфутдинов. — Таким образом изобретение превращает обычный плазменный реактор в самодиагностирующуюся систему, которая «чувствует» свою газовую среду на уровне отдельных молекул, используя физику метастабильных атомов и электронов как естественный аналитический инструмент.

Разработка имеет как фундаментальное, так и практическое значение. Фундаментально она открывает возможность изучать тонкие физико-химические процессы в плазме с пространственным разрешением, что ранее было недоступно оптическим методам. Практически — позволяет управлять технологическим процессом в реальном времени, корректируя параметры разряда (мощность, давление, состав газовой смеси) для получения продукта с заданными характеристиками. Устройство подходит для синтеза наноматериалов, нанесения покрытий и плазменного травления. В 2026 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на изобретение RU 245 103 U1.

Фото: КНИТУ-КАИ

Источник: Минобрнауки России