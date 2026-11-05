 

Социалистка победила на выборах мэра Лос-Анджелеса, профсоюз полиции предупреждает об «Армагеддоне»

05.11.2026, 19:45, Разное
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Представительница социалистического крыла Демократической партии Нитья Раман, уроженка Индии, одержала победу на выборах мэра Лос-Анджелеса. Она одержала верх над нынешней градоначальницей Карен Басс, также представительницей демократов.

45-летняя Раман, специалист по городскому планированию, – член муниципального совета. Основными темами ее избирательной кампании были доступное жилье, дороговизна жизни и возрождение Голливуда. Остальные 14 членов совета поддержали Басс, и вопрос, как в этих условиях будет функционировать городское управление, остается открытым.

Поддержал нынешнего мэра и профсоюз полицейских Лос-Анджелеса. Местная служба канала NBC цитирует одного из его руководителей, Джейми МакБрайда, сообщившего, что обеспокоен ситуацией в городе: «Город должен готовиться к Армагеддону. Ей не придется лишать полицию финансирования – полицейские уволятся сами».

Отметим, что в позиции по конфликту в секторе Газы она отличается других представителей прогрессивного лагеря Раман После 7 октября она выступила с заявлением в поддержку Израиля, за что ее осудило социалистическое крыло партии. Перед выборами она обвинила Израиль в геноциде, но по меньшей мере признала, что он имеет право на существование, отмечает еврейское издание Forward.

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