 

Австралийский ресторан уволил итальянского шеф-повара за отказ готовить пиццу с ананасами

05.11.2026, 19:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Ресторан La Costa, расположенный в Брисбене, уволил итальянского шеф-повара Давида Тамбуреллу после того, как он отказался готовить пиццу с ананасами, пишет BBC. Город считается «ананасовой столицей» Австралии.

Увольнение произошло в мае, но известно про эту историю стало только сейчас, когда дело дошло до австралийской комиссии по трудовым конфликтам. Кулинар утверждал, что данное требование работодателя является оскорблением итальянской культуры. Еще одной причиной увольнения он назвал травму руки, полученную на рабочем месте.

Владелец ресторана Элиот Инграм заявил, что причина увольнения – не только неоднократные требования готовить пиццу с ананасами. По его словам, шеф вел себя агрессивно на рабочем месте, использовал нецензурные выражения и оскорблял других работников. Отметим, что вскоре после увольнения заведение закрылось, а Давид устроился в другой ресторан.

Комиссия отклонила иск на том основании, что он подан слишком поздно, но признала, что пицца с ананасами может быть расценена как оскорбление итальянской культуры. Однако у дела есть еще одна составляющая. Работодатель выступал спонсором в программе, позволяющей иностранным работникам получить постоянный вид на жительство в Австралии. После увольнения процесс натурализации был прекращен.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.11 / Британский актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании поклонницы

05.11 / В России впервые выписали штраф за лицензионную Windows. Юрлицо обвинили в финансовой поддержке недружественной корпорации

05.11 / Приехавшая из Харькова к родителям в Крым педагог умерла в СИЗО

05.11 / Путин встретился с главой Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи

05.11 / «Любит наш народ русиано, кашу и сосиски»: Россия обретёт национальный завтрак

05.11 / Криста Пайк, выжившая во время казни, подала иск в федеральный суд США

05.11 / Десять самолетов совершили 5 ноября экстренную посадку из-за сообщений о бомбах

05.11 / Австралия первой в мире узаконила превращение умерших людей в компост

05.11 / Жанна Немцова заочно приговорена к четырем годам лишения свободы

05.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1716-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике