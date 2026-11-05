Австралийский ресторан уволил итальянского шеф-повара за отказ готовить пиццу с ананасами

Ресторан La Costa, расположенный в Брисбене, уволил итальянского шеф-повара Давида Тамбуреллу после того, как он отказался готовить пиццу с ананасами, пишет BBC. Город считается «ананасовой столицей» Австралии.

Увольнение произошло в мае, но известно про эту историю стало только сейчас, когда дело дошло до австралийской комиссии по трудовым конфликтам. Кулинар утверждал, что данное требование работодателя является оскорблением итальянской культуры. Еще одной причиной увольнения он назвал травму руки, полученную на рабочем месте.

Владелец ресторана Элиот Инграм заявил, что причина увольнения – не только неоднократные требования готовить пиццу с ананасами. По его словам, шеф вел себя агрессивно на рабочем месте, использовал нецензурные выражения и оскорблял других работников. Отметим, что вскоре после увольнения заведение закрылось, а Давид устроился в другой ресторан.

Комиссия отклонила иск на том основании, что он подан слишком поздно, но признала, что пицца с ананасами может быть расценена как оскорбление итальянской культуры. Однако у дела есть еще одна составляющая. Работодатель выступал спонсором в программе, позволяющей иностранным работникам получить постоянный вид на жительство в Австралии. После увольнения процесс натурализации был прекращен.