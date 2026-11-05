 

Британский актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании поклонницы

05.11.2026, 18:45, Разное
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Британскому актеру и комику Расселу Брэнду грозит длительный тюремный срок вплоть до пожизненного заключения: в четверг 5 ноября суд Лондона признал его виновным в изнасиловании 21-летней поклонницы и сексуализированном насилии в отношении еще трех женщин.

Как пишет CNN, с поклонницей Рассел Брэнд познакомился на одном из ее выступлений в западном Лондоне, инцидент произошел в 2009 году. Он также был признан виновным в том, что в 2004 году в баре в центре Лондона приставал к сотруднице MTV, трогая ее за интимные части тела, в 2005 году целовал и трогал другую женщину на ее рабочем месте, а в 2009 году совершил сексуализированное насилие в отношении еще одной женщины, которую принудили сделать ему массаж.

В четверг в Королевском суде Саутуарка коллегия присяжных, состоявшая из восьми мужчин и четырех женщин, также оправдала актера по двум отдельным обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в покушении на непристойное нападение. Присяжные совещались около восьми с половиной часов.

Представитель полиции после оглашения вердикта суда заявил, что Брэнд, ранее состоявший в браке с американской поп-звездой Кэти Перри, «использовал свое влияние, положение и известность для эксплуатации женщин и совершения преступлений сексуального характера в отношении них».

Приговор в отношении Рассела Брэнда будет вынесен в понедельник, ему грозит длительное тюремное заключение.

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