Собянин заявил о массированной атаке на Москву — ночью на столицу РФ летели 417 беспилотников

В ночь на вторник, 13 октября, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летели 417 БПЛА.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

В течение вечера и ночи московский мэр неоднократно сообщал об уничтожении новых групп беспилотников. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

Из-за атаки были введены ограничения на работу московских аэропортов. Внуково временно прекратил прием и отправку самолетов, Домодедово и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения привели к изменениям маршрутов и задержкам авиарейсов. По сообщениям СМИ, несколько самолетов, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены развернуться, а часть рейсов во Внуково перенаправили в другие аэропорты.

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