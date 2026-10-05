СМИ — Великобритания угрожает выслать 27 израильских дипломатов

По информации Ynet, посол Великобритании в Израиле Саймон Уолтерс предупредил, что Лондон может выслать 27 израильских дипломатов, если решение о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме не будет отменено.

О закрытии британского консульства распорядился министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ответ на решение Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии и ограничить торговлю продукцией, произведенной в них.

Решение должно вступить в силу в ближайший четверг.

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