Смертность до 50 процентов: новый штамм грибка устойчив ко всем антибиотикам

В медицинских учреждениях по всему миру распространяется грибок Candidozyma auris, ранее известный как Candida auris. Он вызывает особую тревогу у специалистов здравоохранения, поскольку сопротивляется большинству основных противогрибковых средств. Теперь ученые описали штамм, который не поддается ни одному из четырех главных классов препаратов.

Что известно о возбудителе

С момента первого описания в 2009 году этот грибок распространился более чем в 60 странах на шести континентах. Он вызывает вспышки, связанные с оказанием медицинской помощи, и инвазивные инфекции. В некоторых случаях уровень смертности достигает 30-50 процентов. Грибок способен сохраняться в больничной среде и легко передаваться между пациентами. Из-за сочетания устойчивости к противогрибковым препаратам и потенциала широкого распространения Всемирная организация здравоохранения в 2022 году признала его патогеном критического приоритета.

Что показало новое исследование

Конкретный штамм, описанный в новой работе, вызывает особенно серьезные опасения. Лабораторные тесты показали его устойчивость ко всем четырем основным классам противогрибковых препаратов. Изолят выделили у 28-летней женщины, у которой после плановой операции в больнице Найроби, Кения, развилась хирургическая инфекция. Это первый подобный случай в Африке.

Мазок из раны пациентки дал рост C. auris. Геномное тестирование подтвердило, что грибок относится к одной из клад, связанных с высоким уровнем противогрибковой устойчивости. Ученые называют этот штамм устойчивым к пан-препаратам, то есть он не реагирует на известные лекарства, включая флуконазол, каспофунгин, микафунгин, амфотерицин B и флуцитозин.

Насколько это редко

Такая пан-лекарственная устойчивость встречается крайне редко. Ученые описывают кенийский изолят как первый PDR C. auris, выявленный в Африке, и только второй задокументированный в мире. Еще один случай ранее зарегистрировали в Нью-Йорке в 2022 году.

Что показал генетический анализ

Чтобы лучше понять природу устойчивости, исследователи секвенировали весь геном. Они обнаружили несколько мутаций, уже связанных с противогрибковой устойчивостью. Среди них изменения в генах ERG11 и CDR1, связанные с устойчивостью к азоловым препаратам, изменение гена FKS1, отвечающее за устойчивость к эхинокандинам, и мутация стоп-кодона в FUR1, гене, участвующем в обработке флуцитозина.

Генетический профиль штамма может подсказать, как возникла его устойчивость. Ученые отмечают, что мутации отличаются от тех, что находили у ранее зарегистрированных штаммов в Нью-Йорке. Это повышает вероятность того, что пан-лекарственная устойчивость эволюционировала независимо, а не была просто импортирована из США в Кению. Впрочем, полностью исключать такой вариант тоже нельзя.

Исследователи также не могут определить, помогал ли предыдущий контакт пациентки с противогрибковыми препаратами отбору устойчивости. Клиническая история показывает, что во время болезни она получала несколько таких лекарств. Однако данных о дозах и продолжительности лечения недостаточно, чтобы судить, способствовали ли эти препараты эволюции устойчивости к конкретной инфекции.

Почему это важно

Ученые называют открытие тревожным, особенно для регионов, где доступ к новым противогрибковым препаратам ограничен. Они указывают на растущую угрозу неизлечимых грибковых инфекций и призывают к более строгому мониторингу грибковых геномов. Также необходимы быстрые диагностические возможности, чтобы сдерживать распространение высокоустойчивых линий C. auris в медицинских учреждениях.

На данный момент высокоустойчивый C. auris остается крайне редким. Но он уже показал способность перемещаться по больницам, приобретать устойчивость и эволюционировать в ответ на лечение. Грибок, способный выжить почти при всех стандартных противогрибковых средствах, напоминает: в гонке микробных вооружений возбудитель не обязательно должен быть обычным, чтобы представлять серьезную угрозу.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

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