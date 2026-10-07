Складная линейка Tiruler 2.0 получила циркуль, штангенциркуль и мини-нож

Гонконгская команда MakerPi Tools представила Tiruler 2.0 — обновленную складную линейку, которая объединяет несколько инструментов для измерения и разметки. По сравнению с первой версией, показанной в прошлом году, у нее появились мини-нож, циркуль и выдвижной измеритель зазоров.

Линейка состоит из двух титановых и латунных секций длиной по 10 см. В сложенном виде она помещается в карман. На одной стороне нанесена метрическая шкала, на другой — дюймовая; также можно выбрать версию только с одной из этих шкал. Теперь деления вытравлены химическим способом и заполнены черной краской: лазерную гравировку первой модели было трудно читать.

Шарнир между секциями позволяет измерять углы и фиксируется в положениях 45, 90 и 180 градусов. Он же служит колесиком для измерения кривых линий и неровных поверхностей: один оборот соответствует 100 мм, а прохождение нулевой отметки сопровождается щелчком.

В магнитном пазу хранится миниатюрный «вечный карандаш»: он устойчив к воде, не требует заточки, а при необходимости его можно заменить. Под откручивающимся колпачком скрыт штифт — им можно проколоть отверстие или извлечь SIM-карту. Вместе с рядом отверстий на линейке штифт превращает инструмент в циркуль: он задает центр, а карандаш рисует окружность.

Из одной секции выдвигается компактный измеритель с двумя штифтами для проверки зазоров от 3 до 55 мм. Небольшое лезвие хранится в отдельном магнитном пазу с дополнительным фиксатором; оно рассчитано на быстрые надрезы бумаги или кожи.

На Kickstarter Tiruler 2.0 предлагают первым покупателям за $99, планируемая розничная цена — $148. Если кампания достигнет цели, поставки начнутся в марте следующего года.Источник — Kickstarter

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