 

«Сионизм — это расизм» — британские «зеленые» приняли антиизраильскую резолюцию

04.10.2026, 18:00, Разное
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Партия «зеленых» Англии и Уэльса на партийной конференции приняла резолюцию под названием «Сионизм – это расизм». За нее проголосовали 1022 члена партии, против – 813, то есть 56% против 44%. Об этом написало издание The Times.

Резолюцию внесла группа «Зеленые за Палестину» (Greens for Palestine). В документе сионизм определяется как политическая идеология, выступающая за создание еврейского государства, основанного на этнонационализме. Партия также поддержала создание единого «демократического палестинского государства на всей территории исторической Палестины со столицей в Иерусалиме», с равными правами для всех и правом возвращения палестинских беженцев и их потомков.

В резолюции также говорится о праве палестинцев на «сопротивление и освобождение» и признается легитимной борьба «всеми доступными средствами в рамках международного права».

Решение вызвало споры внутри самой партии. Против него выступили, в частности, некоторые депутаты и бывшие руководители «Зеленых», предупреждавшие, что резолюция может привести к дискриминации еврейских членов партии и усилить внутренний раскол.

МИД Израиля резко осудил решение: «Шокирующая резолюция, которую сегодня приняла Партия зеленых и которая легитимизирует вооруженную борьбу, призывает к созданию палестинского государства от реки до моря – что на практике означает уничтожение Государства Израиль – и приравнивает сионизм к расизму, уже не является просто политическим текстом. Это текст, выходящий за рамки политической дискуссии, и, пока он не будет отменен, он останется пятном в истории Соединенного Королевства», – говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

МИД Израиля также призвал все британские партии, и прежде всего правящую Лейбористскую партию, «немедленно и недвусмысленно отмежеваться от этого недопустимого текста».


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